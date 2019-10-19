Спасибо за искренность! Джамала на праздничном концерте поразила откровенным нарядом (фото)

Джамала продолжает радовать поклонников сериями якрих и чувственных фотографий, и после недавнего осеннего "городского" сета опубликовала снимки со своего концерта в Тернополе. Певица не только "зажгла" на сцене, устроив меломанам настоящий праздник по случаю юбилея своего творчества, но и передала атмосферу шоу с помощью кадров с выступления для тех, кто не смог присутствовать и поздравить артистку "вживую".

На своей страничке в Instagram Джамала выложила целую серию фото со своего праздничного концерта. Артистка для выступления выбрала необычный наряд - костюм в сочно розовых тонах, который с правого бока "превращался" в воздушное платье, которое напоминало пламя.

Экспрессивные снимки показывают калейдоскоп эмоций, которые передавала певица со сцены своим слушателям. Кроме того, образ звезды можно назвать смелым еще и потому, что Сусана Джамаладинова редко появляется в нарядах, которые открыто демонстрируют зону декольте.

Джамала показала "горячие" фото с концерта в Тернополе (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала также призналась, что сама осталась в восторге от шоу.

"Тернополь, спасибо за то, что пришли на мой праздник. Мне было хорошо с вами и город у вас действительно прекрасный", - говорится в публикации.

Джамала показала "горячие" фото с концерта в Тернополе (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети восхищаются и самим концертом, и прекрасным образом самой исполнительницы. Поклонники актистки признаются, что шоу было просто невероятное и незабываемое, и кое-кого даже вдохновило на творчество.

Вы на этой фотографии словно принцесса;

Аааааай, какие фото классные! Очень круто!

Ты была непревзойденная! Сделала наш вечер незабываемым! ️Любим тебя!

Спасибо за невероятные концерты! Лучшая!

Цветочек яркий;

Я так счастлива, что была на вашем концерте, увидела вас, послушала. Это было незабываемо. Я в восторге!

Я кайфанула душевно! Спасибо, что подарила нам свою подлинность! Спасибо, что подарила нам свою любовь! Спасибо, что вдохновляет, я на концерте начала писать новый стих. Пока не знаю, что это будет, но вдохновение меня переполняет! Возвращайся к нам снова. С 10-летием;

У Вас всегда очень красивые костюмы!

Это очень красиво!!!

Вы просто невероятная! Спасибо за профессионализм и искренность!

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Как сообщалось ранее, недавно Джамала рассказала об ограничениях в общении с сыночком, который растет очень наблюдательным.