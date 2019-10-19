Спасибо за искренность! Джамала на праздничном концерте поразила откровенным нарядом (фото)

Джамала на шоу в Тернополе удивила "горячим" образом
Джамала продолжает радовать поклонников сериями якрих и чувственных фотографий, и после недавнего осеннего "городского" сета опубликовала снимки со своего концерта в Тернополе. Певица не только "зажгла" на сцене, устроив меломанам настоящий праздник по случаю юбилея своего творчества, но и передала атмосферу шоу с помощью кадров с выступления для тех, кто не смог присутствовать и поздравить артистку "вживую".
На своей страничке в Instagram Джамала выложила целую серию фото со своего праздничного концерта. Артистка для выступления выбрала необычный наряд - костюм в сочно розовых тонах, который с правого бока "превращался" в воздушное платье, которое напоминало пламя.
Экспрессивные снимки показывают калейдоскоп эмоций, которые передавала певица со сцены своим слушателям. Кроме того, образ звезды можно назвать смелым еще и потому, что Сусана Джамаладинова редко появляется в нарядах, которые открыто демонстрируют зону декольте.
Джамала показала "горячие" фото с концерта в Тернополе (Фото: instagram.com/jamalajaaa)
Джамала также призналась, что сама осталась в восторге от шоу.
"Тернополь, спасибо за то, что пришли на мой праздник. Мне было хорошо с вами и город у вас действительно прекрасный", - говорится в публикации.
Джамала показала "горячие" фото с концерта в Тернополе (Фото: instagram.com/jamalajaaa)
Пользователи сети восхищаются и самим концертом, и прекрасным образом самой исполнительницы. Поклонники актистки признаются, что шоу было просто невероятное и незабываемое, и кое-кого даже вдохновило на творчество.
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Как сообщалось ранее, недавно Джамала рассказала об ограничениях в общении с сыночком, который растет очень наблюдательным.