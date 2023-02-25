"Спасибо, дядя Юра". Росіяни вивели на концерт у Москві дітей, чию матір убили у Маріуполі

На провоєнному мітингу-концерті в "Лужниках", який пройшов 22 лютого, виступив доброволець із Челябінська Юрій Гагарін з позивним Ангел. Його представили як рятувальника 367 дітей із Маріуполя. Деякі з дітей були на сцені та дякували йому. За даними росЗМІ, ці діти не актори. Вони справді пережили блокаду та окупацію Маріуполя.

Аня Науменко, 15-річна дівчина, яка 22 лютого зі сцени у "Лужниках" сказала: "Дякую дядькові Юрі за те, що він мене, мою сестру та сотні тисяч дітей врятував із Маріуполя" та її молодша сестра Кароліна, яка від гучних звуків затуляла вуха - справді родом із Маріуполя. Десять місяців тому під час окупації міста маму дівчаток вбило уламками.

Сім'я Науменко

Ольга Науменко - мати дітей, яких використала Росія в своїй "постановці", народила Аню першою, після неї народилася Кароліна та молодший син Данило.

Аня була старшою у сім'ї, але дитинство вона провела у дитячому будинку: у соціальних мережах на сторінках її вихователів можна знайти фотографії дівчинки в закладі до 2015 року, після чого Ольга забрала Аню додому.

"Мати вела асоціальний спосіб життя, і, як мені відомо, дітей у неї іноді забирали... Але разом з тим Аня була дуже вихованою дівчинкою, спокійною і завжди доглядала молодших сестричок і братик", - згадує мешканка Маріуполя, дочка якої навчалася у школі із середньою донькою Ольги.

На сцені в московських "Лужниках" вдалось ідентифікувати лише Аню та Кароліну, де знаходиться молодший син Данило - невідомо.

Родина Ващішиних

Костя Ващишин, який стояв на сцені у чорній шапці та сірій куртці, зі своїми батьками ховався від обстрілів у тих же місцях, де й родина Науменка: спочатку у ПК будівельників, потім у адміністрації Лівобережного району. На щастя, вся родина – 37-річні Ігор та Христина та їх 10-річний син Костя – вижила. Судячи з фотографій в акаунтах Instagram батьків, вони знаходяться в Маріуполі.

Хто ще був на сцені у "Лужниках"

Щонайменше трьох дітей, яких вивели на сцену, возять із шоу до шоу з "дядьком Юрою" - разом із їхніми мамами.

Дівчинка у рожевій шапці та рожевій курточці, яка обіймала Юрія Гагаріна у Лужниках, - шестирічна донька Саша 29-річної Наталії Ситник із Ялти (селище міського типу під Маріуполем).

17 жовтня 2022 року в шоу Малахова Гагарін обіймає та тримає за руку Сашу у рожевих колготках, потім він посадить її до себе на коліна. У цьому ж випуску засвітилася і сама мама, а також інші її четверо малечі - старшому з них 10 років.

Інша родина також з Маріуполя - Наталія Коваль - також знімалася у шоу Малахова. На сцену в "Лужниках"вийшли двоє її дітей - син (у синій куртці) та дочка (з кісками у білій шапці).

У репортажі, показаному в шоу Малахова, Коваль розповідає, як вони з дітьми ховалися у підвалі свого приватного будинку від обстрілів.