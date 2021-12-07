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Спасет жизни тысячи людей: в Украине зарегистрировали новейший препарат против туберкулеза

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Вторник 07 декабря 2021 14:57
Спасет жизни тысячи людей: в Украине зарегистрировали новейший препарат против туберкулеза Фото: в Украине зарегистрировали новейший препарат против туберкулеза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало новейший препарат против туберкулеза "Претоманид". Он поможет спасти жизни тысячи тяжелобольных людей в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Благодаря этому препарату удастся сократить количество применений сильнодействующих лекарств до 3 приемов с более коротким сроком.

"Внедрение нового противотуберкулезного препарата "Претоманид" в Украине ставит на шаг ближе к самому ценному - сохранению жизни около 1300 людей с устойчивыми формами туберкулеза, а также возможности эффективно лечить не менее 90% людей с туберкулезом в соответствии с рекомендованным целевым показателем ВОЗ", - пишет пресс-служба.

В то же время "Претоманид" поможет снизить уровень распространения и смертности от устойчивого туберкулеза. Сегодня Украина стала пятой страной в мире, которая разрешила использование новейшего препарата.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение "Претоманида" еще в 2020 году.

"Остается как можно быстрее провести все необходимые процедуры для доступа пациентов к жизненно необходимому лекарственному средству", - добавляет пресс-служба.

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