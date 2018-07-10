Спасение детей в Таиланде: врачи обнаружили признаки инфекции у спасенных из пещеры подростков

Детям придется провести как минимум неделю на карантине в больнице

Детям, которых спасатели освободили из затопленной пещеры в Таиланде придется провести как минимум неделю на карантине в больнице, так как анализы крови показали признаки инфекции. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Таиланда, передает Reuters.

Так, согласно информации врачей, анализы крови спасенных детей показали признаки инфекции.

Вместе с тем, представитель министерства заявил, что все восемь ребят хорошо себя чувствуют, ни у кого из них нет температуры.

Отметим, сегодня, 10 июля, начался третий этап операции по спасению детей в Таиланде, группа дайверов уже зашла в затопленную пещеру.

Накануне из пещеры в Таиланде спасли восьмого подростка. Местные власти отметили, что спасательные работы идут с опережением графика: на вывод каждого ребенка на поверхность уходит почти вдвое меньше времени, чем было запланировано. К спасению детей в Таиланде привлечены 13 иностранных дайверов и члены элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда SEAL.

Как известно, группа из 12 человек, в возрасте от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако пещеру затопило и они оказались заблокированными в ней.