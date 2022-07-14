UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спасатели завершили разбор завалов в Часовом Яру: названо конечное число жертв

Фото: последствия обстрела жилого дома в Часовом Яру (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 14 июля, спасатели закончили разбор завалов пятиэтажки в Часовом Яру Донецкой области, куда 9 июля попала российская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"По состоянию на 9.30 14 июля завершены спасательные и поисковые работы на месте попадания российских снарядов в многоэтажку на улице Южной", - констатировал он.

По словам Тимошенко, работникам экстренных служб удалось спасти 9 человек, из-под завалов и достать 48 тел погибших, среди них один ребенок.

"Спасатели разобрали около 525 тонн разрушенных элементов здания. Было задействовано 323 сотрудника ГСЧС, привлекли 9 единиц техники", - добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, 9 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Часового Яра, атаковав одну из пятиэтажек. В результате погибли десятки человек, число жертв постоянно росло. Все єти дни спасатели не прекращали поисков пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине