Спасатели завершили разбор завалов в Часовом Яру: названо конечное число жертв

В четверг, 14 июля, спасатели закончили разбор завалов пятиэтажки в Часовом Яру Донецкой области, куда 9 июля попала российская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

"По состоянию на 9.30 14 июля завершены спасательные и поисковые работы на месте попадания российских снарядов в многоэтажку на улице Южной", - констатировал он.

По словам Тимошенко, работникам экстренных служб удалось спасти 9 человек, из-под завалов и достать 48 тел погибших, среди них один ребенок.

"Спасатели разобрали около 525 тонн разрушенных элементов здания. Было задействовано 323 сотрудника ГСЧС, привлекли 9 единиц техники", - добавил заместитель руководителя ОП.