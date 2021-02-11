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Спасатели предупреждают о значительных осадках и гололедице в Украине

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 06:09
Спасатели предупреждают о значительных осадках и гололедице в Украине Фото: гололедица (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине 11 января погодные условия будут оставаться сложными. На дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины.

По всей Украине, кроме юга, ожидается снег, а на Закарпатье, днем и в центральных, местами северных и Харьковской областях с дождем. В западных, днем и в северных областях значительные, в Карпатском регионе сильные осадки. В центральных, северных областях и на Прикарпатье местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с, метели. Температура в северных и большинстве западных областей ночью 6-11 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

В Киевской области днем значительный снег, местами с дождем, местами гололед; на дорогах области гололедица.

Напомним, в Карпатах 11 февраля в результате прохождения очередного активного циклона с Балкан, ожидается мокрый снег с последующим переходом в метели.

Ранее сообщалось, что с начала непогоды в Украине подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) оказали помощь по высвобождению из снежных заносов 489 транспортных средств.

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