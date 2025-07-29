Spartan після ампутацій: де й коли побачити просто неба фільм про незламних ветеранів ГУР

Про який історичний забіг йдеться

Ветерани спецпідрозділів Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України з ампутаціями кінцівок здолали найважчу трасу забігу Spartan у Французьких Альпах - 50 кілометрів і 60 перешкод на двох.

Випробовування відбулося в межах проекту Limitless ("Без меж").

Герої цієї історії - ветерани спецпідрозділів ГУР:

Тарас Проць (KRAKEN);

Сергій Шикун (Департамент активних дій ГУР МО).

Обидва подолали довгий шлях, ставши першими українськими військовими з ампутаціями, які пройшли забіг Spartan.

Де і коли дивитись допрем'єрний показ фільму

Допрем'єрний показ фільму "Spartan: Без меж" відбудеться:

в неділю, 3 серпня 2025 року;

о 18:00;

у "Характер Парк" (с. Крюківщина Київської області).

Показ документального фільму "Spartan: Без меж" відбудеться просто неба - на великому екрані. Тож приєднатись до заходу та поспілкуватися із героями стрічки зможе кожен охочий.

Крім того, в межах проекту команда Limitless проводить збір коштів на реабілітацію ветеранів ГУР. Долучитись до нього можна за посиланням.

Передпоказ стрічки відбудеться просто неба (ілюстрація: прес-служба організаторів заходу)

Хто створив фільм і про що він розповідає

Документальну стрічку створив шоумен Артем Дамницький (учасник комедійної команди "Ветерани космічних військ"), який:

здолав Spartan разом із ветеранами;

зафіксував цей шлях.

"Хлопцям знадобилось більш як 9 годин нескінченого підйому в гори. Учасники з усього світу та організатори були сильно здивовані, що цю дистанцію змогли подолати ветерани з ампутаціями, але я ні на секунду не сумнівався - з того моменту, як тільки почув про цю скажену ідею", - поділився він.

Організатор Spartan Race Ukraine Олексій Вовк (який також був поруч із ветеранами впродовж випробування) наголосив, що "хлопці здолали одну з найважчих і водночас найцікавіших трас "Спартану".

"У Морзіні зібрались найкращі спортсмени нашої спільноти. І кожен з них в чергове переконався у силі українців. Через спорт ми розповідали про війну в Україні. І в фільмі ми покажемо вам, як це було", - додав він.