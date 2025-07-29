Spartan після ампутацій: де й коли побачити просто неба фільм про незламних ветеранів ГУР

У неділю, 3 серпня, відбудеться допрем'єрний показ документального фільму "Spartan: Без меж". Він розповість історію ветеранів ГУР з ампутаціями, які здолали найважчий забіг у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу організаторів проекту.
Ветерани спецпідрозділів Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України з ампутаціями кінцівок здолали найважчу трасу забігу Spartan у Французьких Альпах - 50 кілометрів і 60 перешкод на двох.
Випробовування відбулося в межах проекту Limitless ("Без меж").
Герої цієї історії - ветерани спецпідрозділів ГУР:
Обидва подолали довгий шлях, ставши першими українськими військовими з ампутаціями, які пройшли забіг Spartan.
Допрем'єрний показ фільму "Spartan: Без меж" відбудеться:
Показ документального фільму "Spartan: Без меж" відбудеться просто неба - на великому екрані. Тож приєднатись до заходу та поспілкуватися із героями стрічки зможе кожен охочий.
Крім того, в межах проекту команда Limitless проводить збір коштів на реабілітацію ветеранів ГУР. Долучитись до нього можна за посиланням.
Документальну стрічку створив шоумен Артем Дамницький (учасник комедійної команди "Ветерани космічних військ"), який:
"Хлопцям знадобилось більш як 9 годин нескінченого підйому в гори. Учасники з усього світу та організатори були сильно здивовані, що цю дистанцію змогли подолати ветерани з ампутаціями, але я ні на секунду не сумнівався - з того моменту, як тільки почув про цю скажену ідею", - поділився він.
Організатор Spartan Race Ukraine Олексій Вовк (який також був поруч із ветеранами впродовж випробування) наголосив, що "хлопці здолали одну з найважчих і водночас найцікавіших трас "Спартану".
"У Морзіні зібрались найкращі спортсмени нашої спільноти. І кожен з них в чергове переконався у силі українців. Через спорт ми розповідали про війну в Україні. І в фільмі ми покажемо вам, як це було", - додав він.
Нагадаємо, що проект Limitless - тобто без меж - має на меті привернути увагу до наслідків війни та підтримати тих, хто віддав своє здоров'я за Незалежність.
Limitless допомагає ветеранам відновити не лише фізичне, але й психологічне здоров'я.
Раніше - у травні цього року - ветерани ГУР МОУ з ампутаціями Олександр Дашко та Іван Тарн в межах проекту Limitless піднялись до базового табору Евересту (на висоту 5280 метри).
Крім того, ми розповідали, що Міністерство внутрішніх справ (МВС) України створює протезно-реабілітаційний центр для військових на базі одного з медичних закладів.
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