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Spartan після ампутацій: де й коли побачити просто неба фільм про незламних ветеранів ГУР

Ветерани спецпідрозділів ГУР здолали найважчу трасу забігу Spartan (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Ірина Костенко

У неділю, 3 серпня, відбудеться допрем'єрний показ документального фільму "Spartan: Без меж". Він розповість історію ветеранів ГУР з ампутаціями, які здолали найважчий забіг у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу організаторів проекту.

Про який історичний забіг йдеться

Ветерани спецпідрозділів Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України з ампутаціями кінцівок здолали найважчу трасу забігу Spartan у Французьких Альпах - 50 кілометрів і 60 перешкод на двох.

Випробовування відбулося в межах проекту Limitless ("Без меж").

Герої цієї історії - ветерани спецпідрозділів ГУР:

  • Тарас Проць (KRAKEN);
  • Сергій Шикун (Департамент активних дій ГУР МО).

Обидва подолали довгий шлях, ставши першими українськими військовими з ампутаціями, які пройшли забіг Spartan.

Де і коли дивитись допрем'єрний показ фільму

Допрем'єрний показ фільму "Spartan: Без меж" відбудеться:

  • в неділю, 3 серпня 2025 року;
  • о 18:00;
  • у "Характер Парк" (с. Крюківщина Київської області).

Показ документального фільму "Spartan: Без меж" відбудеться просто неба - на великому екрані. Тож приєднатись до заходу та поспілкуватися із героями стрічки зможе кожен охочий.

Крім того, в межах проекту команда Limitless проводить збір коштів на реабілітацію ветеранів ГУР. Долучитись до нього можна за посиланням.

Передпоказ стрічки відбудеться просто неба (ілюстрація: прес-служба організаторів заходу)

Хто створив фільм і про що він розповідає

Документальну стрічку створив шоумен Артем Дамницький (учасник комедійної команди "Ветерани космічних військ"), який:

  • здолав Spartan разом із ветеранами;
  • зафіксував цей шлях.

"Хлопцям знадобилось більш як 9 годин нескінченого підйому в гори. Учасники з усього світу та організатори були сильно здивовані, що цю дистанцію змогли подолати ветерани з ампутаціями, але я ні на секунду не сумнівався - з того моменту, як тільки почув про цю скажену ідею", - поділився він.

Організатор Spartan Race Ukraine Олексій Вовк (який також був поруч із ветеранами впродовж випробування) наголосив, що "хлопці здолали одну з найважчих і водночас найцікавіших трас "Спартану".

"У Морзіні зібрались найкращі спортсмени нашої спільноти. І кожен з них в чергове переконався у силі українців. Через спорт ми розповідали про війну в Україні. І в фільмі ми покажемо вам, як це було", - додав він.

Нагадаємо, що проект Limitless - тобто без меж - має на меті привернути увагу до наслідків війни та підтримати тих, хто віддав своє здоров'я за Незалежність.

Limitless допомагає ветеранам відновити не лише фізичне, але й психологічне здоров'я.

Раніше - у травні цього року - ветерани ГУР МОУ з ампутаціями Олександр Дашко та Іван Тарн в межах проекту Limitless піднялись до базового табору Евересту (на висоту 5280 метри).

Крім того, ми розповідали, що Міністерство внутрішніх справ (МВС) України створює протезно-реабілітаційний центр для військових на базі одного з медичних закладів.

Читайте також, куди ветеранам звертатися за психологічною допомогою.

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