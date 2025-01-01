Спалили десятки авто та напали на рятувальників: Брюссель у новорічну ніч охопив хаос

За даними видання, з 18:00 вівторка до 07:00 середи поліція заарештувала 159 осіб і відреагувала на понад 1700 інцидентів по всьому місту. Ззаначається, що більшість заворушень зафіксовані в західних і південних районах Брюсселя, в комунах Моленбек і Андерлехт.

У пожежній службі Брюсселя зазначили, що згоріло мінімум 60 автомобілів. При цьому пожежників, які намагалися загасити полум'я, закидали камінням і пляшками із "коктейлями Молотова".

Також у другому за величиною місті Бельгії Антверпені теж відбулися заворушення і пожежі. Там відбулося 49 арештів.

"Це було справжнє божевілля. Ми були там, щоб допомогти, а в нас кидали пляшки із запальною сумішшю", - сказав речник пожежної служби Брюсселя Вальтер Дерю.

Варто зауважити, що перед святкуванням Нового року заворушення у Бельгії стали звичним явищем. У 2023 році в Брюсселі затримали понад 200 осіб, а у 2022 році - 160.

Теракт у Новому Орлеані у новорічну ніч

Сьогодні, 1 січня, в Новому Орлеані пікап влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. За попередніми даними, там загинули 10 осіб, ще 30 дістали поранення.