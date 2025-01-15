У Нідерландах стався спалах гепатиту через чорницю: подробиці

У Нідерландах зафіксовані випадки зараження гепатитом А після вживання замороженої чорниці. Надходила вона від мережі супермаркетів Альберт Хейн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS NL.

За даними Інституту громадського здоров'я та довкілля (RIVM), інфекція вразила дванадцятьох осіб, з яких два випадки були настільки серйозними, що потрібна була госпіталізація. Усі заражені перебувають у віці від 25 до 77 років.

Перший спалах захворювання було зафіксовано наприкінці листопада. Відтоді кількість хворих продовжувала зростати.

У відповідь на ситуацію було ініційовано розслідування спільно з GGD і Нідерландським управлінням з безпеки харчових і споживчих товарів (NVWA). Через анкети та лабораторні дослідження було підтверджено зв'язок захворювання із замороженою чорницею.

Продукцію, що поставляється з Польщі, було знято з полиць магазинів. Супермаркет Альберт Хейн відкликав кілограмові пакети з чорницею, термін придатності яких закінчується до 14 квітня 2026 року. Компанія закликала покупців повернути продукцію й отримати відшкодування.

Причини зараження

Дослідження вказують на можливість забруднення чорниці в процесі пакування, що могло статися через невідповідну гігієнічну практику, ймовірно, під час контакту з фекаліями.

"Вірус міг поширитися через забруднену поливну воду, але більш імовірно, що збирач ягід не помив належним чином руки після відвідування туалету", - сказав представник RIVM.

Гепатит А, як правило, протікає легко, проте в деяких випадках може призвести до запалення печінки. Найбільший ризик зараження у людей з ослабленою імунною системою. Спалахи такого масштабу трапляються в середньому раз на рік, за словами фахівців RIVM.