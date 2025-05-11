Спалах гепатиту А в Києві: понад 30 людей захворіли, більшість серед них - діти

У Києві зафіксували спалах гепатиту А, який вже торкнувся 33 людей, серед яких більшість - діти. Хворі знаходяться на лікуванні у медичних закладах столиці.
Про це розповів Центр громадського здоров'я в коментарі для РБК-Україна.
"Станом на сьогодні зафіксовано інфекційну хворобу у 33 осіб, з них 19 дітей. Госпіталізовано 25 осіб, із них 15 дітей", - заявили у Центрі.
Фахівці зазначають, що на момент початку спалаху гепатиту А в одному з районів Києва було повідомлено про 15 інфікованих.
Завдяки оперативним діям фахівців Київського міського центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), під час епідеміологічного розслідування встановили коло контактних осіб, яких виявилося понад 200. При їхньому обстеженні було виявлено інфікованими ще 18 людей.
Фахівці ЦКПХ відібрали проби води для бактеріального, хімічного та вірусологічного дослідження на вірус гепатиту А в 3 навчальних закладах, бутильованої води в укриттях та в 2 бюветних комплексах району - всі досліджені зразки в межах норми. Учні навчальних закладів, у яких зафіксовано хворобу, тимчасово переведені на дистанційну форму навчання.
"Епідеміологічне розслідування продовжується, встановлюються фактори, що сприяли поширенню інфекції та можливе джерело інфекції. Для цього залучаються всі відповідальні відомства за напрямами діяльності", - додали у Центрі громадського здоров'я.
Гепатит А - захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.
Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води. Ризик інфікування вірусом пов’язаний з якістю води, а також з дотриманням правил особистої гігієни.
Вірус гине через 5 хвилин кип’ятіння. За кімнатної температури в сухому середовищі він зберігається протягом тижня, у воді - від 3 до 10 місяців, у випорожненнях - до 30 діб.
Майже всі інфіковані повністю одужують після інфікування, однак існує ризик смерті внаслідок блискавичної форми перебігу хвороби.
Після перенесеного захворювання на гепатит А формується довічний імунітет.
Найефективніший спосіб захисту від гепатиту А - профілактика. Щоб її дотримуватися, необхідно знати шляхи передачі вірусу.
Інкубаційний період вірусу гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Симптоми можуть бути як легкими, так і тяжкими.
Найбільш розповсюджені симптоми гепатиту А:
Проте не у всіх інфікованих проявляються всі ці симптоми. Тому при контакті з хворою на гепатит А людино, обов’язково необхідно повідомити про свій стан сімейному лікарю та пройти обстеження.
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