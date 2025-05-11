Спалах гепатиту А в Києві: понад 30 людей захворіли, більшість серед них - діти

"Станом на сьогодні зафіксовано інфекційну хворобу у 33 осіб, з них 19 дітей. Госпіталізовано 25 осіб, із них 15 дітей", - заявили у Центрі.

Фахівці зазначають, що на момент початку спалаху гепатиту А в одному з районів Києва було повідомлено про 15 інфікованих.

Завдяки оперативним діям фахівців Київського міського центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), під час епідеміологічного розслідування встановили коло контактних осіб, яких виявилося понад 200. При їхньому обстеженні було виявлено інфікованими ще 18 людей.

Лабораторні дослідження зразків

Фахівці ЦКПХ відібрали проби води для бактеріального, хімічного та вірусологічного дослідження на вірус гепатиту А в 3 навчальних закладах, бутильованої води в укриттях та в 2 бюветних комплексах району - всі досліджені зразки в межах норми. Учні навчальних закладів, у яких зафіксовано хворобу, тимчасово переведені на дистанційну форму навчання.

"Епідеміологічне розслідування продовжується, встановлюються фактори, що сприяли поширенню інфекції та можливе джерело інфекції. Для цього залучаються всі відповідальні відомства за напрямами діяльності", - додали у Центрі громадського здоров'я.

Що відомо про гепатит А

Гепатит А - захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.

Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води. Ризик інфікування вірусом пов’язаний з якістю води, а також з дотриманням правил особистої гігієни.

Вірус гине через 5 хвилин кип’ятіння. За кімнатної температури в сухому середовищі він зберігається протягом тижня, у воді - від 3 до 10 місяців, у випорожненнях - до 30 діб.

Майже всі інфіковані повністю одужують після інфікування, однак існує ризик смерті внаслідок блискавичної форми перебігу хвороби.

Після перенесеного захворювання на гепатит А формується довічний імунітет.

Шляхи інфікування гепатитом А та симптоми

Найефективніший спосіб захисту від гепатиту А - профілактика. Щоб її дотримуватися, необхідно знати шляхи передачі вірусу.

Шляхи інфікування:

вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;

недотримання особистої гігієни;

у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;

деякі види сексуальних стосунків.

Симптоми

Інкубаційний період вірусу гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Симптоми можуть бути як легкими, так і тяжкими.

Найбільш розповсюджені симптоми гепатиту А:

виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;

підвищення температури тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

важкість у правому підребер’ї;

потемніння сечі (до коричневого кольору);

жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) — буває у 70% дорослих людей.

Проте не у всіх інфікованих проявляються всі ці симптоми. Тому при контакті з хворою на гепатит А людино, обов’язково необхідно повідомити про свій стан сімейному лікарю та пройти обстеження.