Спалах гепатиту А: у Вінницькій області зросла кількість госпіталізованих

У лікарнях Вінницької області фіксується зростання госпіталізацій пацієнтів із гепатитом А. Йдеться про 135 випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на керівницю відділу епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксану Кошалко в ефірі національного телемарафону.
"За останніми офіційними даними, які ми отримали від Центру контролю та профілактики хвороб Вінницької області, в нас є госпіталізованих 135 пацієнтів", - розповіла вона.
Серед цих випадків госпіталізацій пацієнтів лабораторно було підтверджено 122 випадки гепатиту А.
Зазначимо, що раніше повідомлялося про 80 госпіталізованих із підтвердженим діагнозом гепатит А в одному із районів Вінниці. Такі дані медики озвучували 24 жовтня.
Зараження відбувається при вживанні забруднених харчових продуктів, води через немите руки, предмети домашнього вжитку (посуд, білизна, рушник, іграшки та інше), якими користувався хворий.
Інфекція потрапляє в організм через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Як не банально, але головним методом профілактики від гепатиту А є ретельне миття рук. Збудник вражає печінку.
Зазначимо, у 2019 році спалах гепатиту А був зафіксований у Кіровоградській області.
Раніше в МОЗ України докладно пояснили, чим небезпечний вірус гепатиту А та які його симптоми.
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