Спалах гепатиту А: у Вінниці школярів переведуть на онлайн навчання

Як пояснили у міськраді, рішення про дистанційне навчання прийняте задля безпеки дітей.

"Таке рішення пов’язане зі стрімким зростанням кількості хворих на гепатит А в нашій громаді. Отож, на найближчий період ініціювали онлайн-навчання, адже здоров'я та безпека вінничан - важливі. Надалі слідкуватимемо за ситуацією", - пояснила директор департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

Водночас - дитячі садочки продовжать свою роботу.

За останніми офіційними даними від Центру контролю та профілактики хвороб Вінницької області, було госпіталізовано 135 пацієнтів. Серед цих випадків госпіталізацій пацієнтів лабораторно було підтверджено 122 випадки гепатиту А.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про 80 госпіталізованих із підтвердженим діагнозом гепатит А в одному із районів Вінниці. Такі дані медики озвучували 24 жовтня.

Що являє собою гепатит А

Зараження відбувається при вживанні забруднених харчових продуктів, води через немите руки, предмети домашнього вжитку (посуд, білизна, рушник, іграшки та інше), якими користувався хворий.

Інфекція потрапляє в організм через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Як не банально, але головним методом профілактики від гепатиту А є ретельне миття рук. Збудник вражає печінку.

Зазначимо, у 2019 році спалах гепатиту А був зафіксований у Кіровоградській області.

Раніше в МОЗ України докладно пояснили, чим небезпечний вірус гепатиту А та які його симптоми.

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