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Спад случаев: в Украине 7967 новых заражений коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки подтвердили 7967 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 3 300 человек; летальных исходов - 126; выздоровевших - 1 483 человек.

Протестировали методом ПЦР - 28 290 человек, методом ИФА - 4574 лица, экспресс-тестами - 20 950 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 455 189 человек;
  • выздоровели - 2 263 407 человек;
  • летальных случаев - 56 775.
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