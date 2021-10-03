Спад случаев: в Украине 7967 новых заражений коронавирусом
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки подтвердили 7967 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали 3 300 человек; летальных исходов - 126; выздоровевших - 1 483 человек.
Протестировали методом ПЦР - 28 290 человек, методом ИФА - 4574 лица, экспресс-тестами - 20 950 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 455 189 человек;
- выздоровели - 2 263 407 человек;
- летальных случаев - 56 775.