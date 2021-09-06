Спад случаев: в Украине 773 новых заражения коронавирусом

В Украине обнаружили 773 новых заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Киеве, Черновицкой и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 635 человек; летальных исходов - 18; выздоровели - 457 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 11 283 человека, методом ИФА - 1879 человек, экспресс-тестами - 9853 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.
За все время пандемии в Украине: