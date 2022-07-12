Чтобы не создавать проблем для бизнеса. Злоумышленник требовал 600 тысяч долларов у одесского предпринимателя

СБУ разоблачила злоумышленника, который требовал 600 тысяч долларов у одесского предпринимателя за то, чтобы "не создавать проблем" для его бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства в Telegram.
СБУ установила, что шантажистом оказался руководитель Одесского филиала одной из всеукраинских общественных организаций. Он использовал свои полномочия и рычаги общественного влияния для давления на местный бизнес. Делал он это ради собственного обогащения.
Следователи отмечают, что псевдообщественный деятель, основываясь на недостоверной информации, написал ряд жалоб и ходатайств относительно обстоятельств реорганизации в 2019 году одного из сельскохозяйственных предприятий Одесской области. Так, он инициировал проведение проверок правоохранителями.
Параллельно с этим, мужчина задействовал подконтрольные СМИ для создания негативного информационного фона вокруг деятельности агропредприятия. Он угрожал обнародовать "компромат" относительно законности действий, решений и добропорядочности его руководителя. Чтобы прекратить эти искусственные препятствия, мужчина требовал деньги.
Сейчас ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.
Напомним, ранее в Одессе СБУ задержали вражеского агента, который разведывал позиции противокорабельных комплексов украинских военных.
Кроме этого, в Киеве задержали злоумышленников, которые занимались нелегальной торговлей оружием. В частности, они пытались продать более десяти автоматов АК-74.
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