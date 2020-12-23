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Создание Совета по развитию малого бизнеса - своевременная мера для поддержки среднего класса, - ІСС

Киев, Среда 23 декабря 2020 14:29
Создание Совета по развитию малого бизнеса - своевременная мера для поддержки среднего класса, - ІСС
Фото: Офис президента (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Создание Совета по развитию малого бизнеса при президенте является сигналом готовности власти поддержать средний класс.

Об этом заявила генеральный секретарь ICC Ukraine Дарья Заболотная.

"Это сигнал того, что и на самом высоком уровне пришло понимание обеспечить устойчивое развитие именно среднего класса. И то, что этот Совет возглавила Юлия Свириденко, это нас очень сильно обнадежило. Она достаточно сильный специалист в экономике. Прошла школу непосредственного общения с бизнесом на низовом уровне, в Черниговской обладминистрации, работала в министерстве экономического развития", - сказала Заболотная.

Она отметила, что Офис президента является инициатором значительной части законопроектов по экономическому направлению, что в свою очередь позволяет им получить поддержку в Верховной раде.

Поэтому, по ее мнению, назначение председателем Совета по развитию малого бизнеса специалиста высокого уровня Юлии Свириденко, за которой не тянется шлейф лоббистских дел, является существенным преимуществом. И повысит доверие предпринимательского сообщества к законодательным инициативам президента.

"То, что они (законопроекты - ред.) будут визироваться именно экономическим направлением, непосредственно Юлией Свириденко, это мы надеемся, будет гарантировать не только то, что начнут запускаться в работу нормативные акты, которые крайне необходимы бизнесу, но и профессионально и взвешенно они будут подготовлены", - отметила Заболотная.

Напомним, 22 декабря президент Владимир Зеленский своим указом создал Совет по развитию малого предпринимательства для содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого бизнеса.

Председателем совета назначен заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

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