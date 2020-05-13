Создание хаоса, паники и фейки о коронавирусе: СБУ разоблачила более 300 агитаторов

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

В отношении 16 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, открыто дела

Во время карантина Служба безопасности Украины заблокировала свыше 2,3 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией более 980 тыс. пользователей, разоблачили 323 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, российские спецслужбы пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники.

"Служба зафиксировала активизацию российских троле - и ботоферм в призывах к нарушению карантинных ограничений, информационной поддержке акций протеста. В период празднования Дня Победы их активность была частично перенаправлена из темы коронавирус на внедрение выгодных Кремлю месседжей, связанных с событиями Второй мировой войны. Российские спецслужбы использовали этот информационный повод для манипулирования сознанием украинских граждан в пользу концепции "Русского мира", - говорится в сообщении.

В отношении 16 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

Вместе с тем, информацию о выявленных 307 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 134 человека уже привлечены к административной ответственности за распространение неправдивых слухов, которые могут вызвать панику или нарушения общественного порядка, в рамках статьи 173-1 Куоап.

Напомним, СБУ разоблачила интернет-агитаторов, которые призывали к свержению власти.

Также ранее в службе заявляли, что российские агитаторы активизировали призывы в нарушение карантина в Украине.