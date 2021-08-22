Создан робот для разборки и утилизации батарей электромобилей

Специальную роботизированную установку разработали специалисты лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики США. Робот разбирает отработавшие свой срок тяговые батареи электромобилей в десять раз быстрее, чем сейчас это могут делать рабочие фабрик вручную.

Манипулятор с подключенным к нему блоком управления обучен нескольким операциям. Самая простая – демонтаж отдельных целых блоков для вторичного их использования. Более глубокий уровень разборки позволяет разделять поэлементно сами ячейки и даже выделять отдельно все редкоземельные металлы - кобальт, литий и пр.

Интересно, что робот создан не с нуля. До этого он помогал утилизировать компьютерные жесткие диски и извлекал из них неодимовые магниты, а с новым программным обеспечением освоил и разборку батарей.

Разработчики новой технологии уверены, что в ближайшие годы сумеют сделать свое изобретение серийным, ведь пока не предложено других массовых и простых решений для переработки и вторичного использования отслуживших свой срок батарей.

Так, компания Tesla недавно демонстрировала свою разработку, но она может разбирать только батареи одного стандарта - в то время как робот лаборатории Ок-Ридж справляется со всеми видами батарей.