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Создан робот для разборки и утилизации батарей электромобилей

Автор: Вадим Добровольский

Американские ученые обучили робота разбирать и утилизировать все компоненты аккумуляторных батарей электромобилей. Робот справляется со всеми типами батарей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oak Ridge National Laboratory.

Специальную роботизированную установку разработали специалисты лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики США. Робот разбирает отработавшие свой срок тяговые батареи электромобилей в десять раз быстрее, чем сейчас это могут делать рабочие фабрик вручную.

Манипулятор с подключенным к нему блоком управления обучен нескольким операциям. Самая простая – демонтаж отдельных целых блоков для вторичного их использования. Более глубокий уровень разборки позволяет разделять поэлементно сами ячейки и даже выделять отдельно все редкоземельные металлы - кобальт, литий и пр.

Интересно, что робот создан не с нуля. До этого он помогал утилизировать компьютерные жесткие диски и извлекал из них неодимовые магниты, а с новым программным обеспечением освоил и разборку батарей.

Разработчики новой технологии уверены, что в ближайшие годы сумеют сделать свое изобретение серийным, ведь пока не предложено других массовых и простых решений для переработки и вторичного использования отслуживших свой срок батарей.

Так, компания Tesla недавно демонстрировала свою разработку, но она может разбирать только батареи одного стандарта - в то время как робот лаборатории Ок-Ридж справляется со всеми видами батарей.

Напомним, китайский IT-гигант Baidu (аналог Google) представил полностью автономный электромобиль. У концепта Apollo нет руля и педалей - управление осуществляется автопилотом высшего, пятого уровня автономности.

Также сообщалось, что китайская компания GAC представила самую быструю зарядку для электромобилей. Зарядка батареи от 0 до 80% занимает всего восемь минут.

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электромобили