Создан робот для разборки и утилизации батарей электромобилей

Американские ученые обучили робота разбирать и утилизировать все компоненты аккумуляторных батарей электромобилей. Робот справляется со всеми типами батарей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oak Ridge National Laboratory.
Специальную роботизированную установку разработали специалисты лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики США. Робот разбирает отработавшие свой срок тяговые батареи электромобилей в десять раз быстрее, чем сейчас это могут делать рабочие фабрик вручную.
Манипулятор с подключенным к нему блоком управления обучен нескольким операциям. Самая простая – демонтаж отдельных целых блоков для вторичного их использования. Более глубокий уровень разборки позволяет разделять поэлементно сами ячейки и даже выделять отдельно все редкоземельные металлы - кобальт, литий и пр.
Интересно, что робот создан не с нуля. До этого он помогал утилизировать компьютерные жесткие диски и извлекал из них неодимовые магниты, а с новым программным обеспечением освоил и разборку батарей.
Разработчики новой технологии уверены, что в ближайшие годы сумеют сделать свое изобретение серийным, ведь пока не предложено других массовых и простых решений для переработки и вторичного использования отслуживших свой срок батарей.
Так, компания Tesla недавно демонстрировала свою разработку, но она может разбирать только батареи одного стандарта - в то время как робот лаборатории Ок-Ридж справляется со всеми видами батарей.
Напомним, китайский IT-гигант Baidu (аналог Google) представил полностью автономный электромобиль. У концепта Apollo нет руля и педалей - управление осуществляется автопилотом высшего, пятого уровня автономности.
Также сообщалось, что китайская компания GAC представила самую быструю зарядку для электромобилей. Зарядка батареи от 0 до 80% занимает всего восемь минут.