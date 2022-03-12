Создали сайт для военных РФ и Беларуси, которые не хотят воевать против Украины

Онлайн-ресурс поможет военным РФ и РБ найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в кровавой войне против Украины.

Отмечается, что военным стран-агрессоров будет гарантировано соблюдение Женевской конвенции о содержании военнопленных.

Также на сайте есть ссылки для пожертвований на нужды ВСУ.

Кроме того, вебресурс содержит ссылки на официальные источники информации для противодействия дезинформации, а также раздел "твоя кибербезопасность".

Сайт доступен для просмотра на четырех языках: украинском, русском, английском и белорусском.