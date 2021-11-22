Создал фейковое приложение "Дия": в Николаеве подросток продавал поддельные COVID-сертификаты

Подросток получал от 250 до 650 гривен за доступ к поддельному сайту. Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов РФ. Далее он переводил деньги на банковскую карту.

После оплаты злоумышленник отправлял заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось его инсталлировать на собственный смартфон. На сайте было авторизовано более тысячи пользователей.

Полиция провела обыски по месту жительства парня. У него нашли выходные файлы фейкового мобильного приложения "Дия", переписку с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства.

Сейчас правоохранители принимают меры, чтобы заблокировать все каналы распространения фейкового приложения. Также принимаются меры по привлечению к ответственности лиц, которые приобрели услугу.

Фото: подросток продавал фейковые сертификаты вакцинации от коронавируса (gp.gov.ua)