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Создал фейковое приложение "Дия": в Николаеве подросток продавал поддельные COVID-сертификаты

Автор: Иванна Шовкун

В Николаеве разоблачили несовершеннолетнего парня, который за деньги предоставлял доступ к сайту, похожему на приложение "Дия". Он создавал фальшивые сертификаты вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Подросток получал от 250 до 650 гривен за доступ к поддельному сайту. Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов РФ. Далее он переводил деньги на банковскую карту.

После оплаты злоумышленник отправлял заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось его инсталлировать на собственный смартфон. На сайте было авторизовано более тысячи пользователей.

Полиция провела обыски по месту жительства парня. У него нашли выходные файлы фейкового мобильного приложения "Дия", переписку с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства.

Сейчас правоохранители принимают меры, чтобы заблокировать все каналы распространения фейкового приложения. Также принимаются меры по привлечению к ответственности лиц, которые приобрели услугу.

Фото: подросток продавал фейковые сертификаты вакцинации от коронавируса (gp.gov.ua)

Напомним, под Никополем 25-летняя девушка для езды в общественном транспорте межобластного сообщения смастерила поддельный сертификат о вакцинации, который распечатала на цветном принтере.

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сертификат вакцинации