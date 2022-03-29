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Создаем группу экспертов для анализа эффективности санкций против РФ, - Зеленский

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина собирает группу экспертов для контроля эффективности санкций против России. Ее главная задача – максимально повысить эффективность наложенных на Россию ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Президент подчеркнул, что уже на этой неделе заработает при Офисе Президента группа украинских и международных экспертов, которые на постоянной основе будут анализировать примененные санкции против России, на что они реально влияют.

"Наша цель – чтобы санкции работали так, как это задумывалось, чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира без исключения", - добавил Зеленский.

Война России против Украины длится тридцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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