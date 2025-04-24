"Союз убивць": Зеленський підтвердив - РФ вдарила по Києву балістикою з КНДР

Як повідомив Зеленський, за попередньою інформацією, росіяни для удару по столиці застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наразі спецслужби мають перевірити усі деталі.

"Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом - тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю - ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною", - написав Зеленський.

Він вважає, що жодна країна не повинна залишатися наодинці проти таких загроз. Адже тільки за сьогодні росіяни випустили по українських містах більш ніж 200 засобів ураження - ракет і ударних дронів. Станом на 21:50 відомо про понад 100 постраждалих та 12 загиблих.

"Потрібен реальний тиск на Росію, щоб це припинилося. Навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що Путін не боїться", - написав Зеленський.