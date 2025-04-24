"Союз убивць": Зеленський підтвердив - РФ вдарила по Києву балістикою з КНДР
У Києві все ще триває розбір завалів після нічного російського ракетного удару. Росіяни вдарили по столиці північнокорейською ракетою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський написав у Facebook.
Як повідомив Зеленський, за попередньою інформацією, росіяни для удару по столиці застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наразі спецслужби мають перевірити усі деталі.
"Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом - тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю - ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною", - написав Зеленський.
Він вважає, що жодна країна не повинна залишатися наодинці проти таких загроз. Адже тільки за сьогодні росіяни випустили по українських містах більш ніж 200 засобів ураження - ракет і ударних дронів. Станом на 21:50 відомо про понад 100 постраждалих та 12 загиблих.
"Потрібен реальний тиск на Росію, щоб це припинилося. Навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що Путін не боїться", - написав Зеленський.
Удар Росії по Києву
Уночі російські війська завдали ракетно-дронової атаки по Києву. У результаті обстрілу в Святошинському районі частково зруйновано житлову багатоповерхівку, під завалами опинилися мирні мешканці.
За останніми даними, кількість постраждалих перевищила 100 осіб. Раніше повідомлялося про 12 загиблих.
Як пояснив президент України Володимир Зеленський, за допомогою такого удару Росія могла спробувати натиснути на США на тлі намірів Вашингтона якомога швидше зупинити війну.
Всі деталі про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.
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