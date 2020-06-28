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Современная Солоха: Катя Осадчая в стильном комбинезоне "открыла" экзотический остров

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Ведущая в демократичном наряде произвела фурор в сети

Катя Осадчая устроила яркую фотосессию в Киеве на Трухановом острове и похвасталась новым нарядом. Звезда в условиях карантина в Украине, когда отправиться в путешествие в другие страны летом является довольно непростой задачей, "открыла" вместе с мужем другой экзотический "курорт" - прямо посередине Днепра в столице Украины.

Ведущая "Светской жизни" опубликовала серию снимков в своем Instagram и показала легкий комбинезон из вискозы, а образ дополнила оригинальным головным убором в тех же черно-бело-коричневых цветовых тонах.

При этом стильный наряд со съемным поясом и свободным кроем брюк, который выбрала знаменитость для прогулки, на самом деле отнюдь не роскошь - его цена в магазинах составляет менее 3 тысяч гривен.

Лучезарная Осадчая на фото позирует и дарит поклонникам счастливые и радостные улыбки, а фаны в ответ осыпают теледиву восторженными комментами и самыми теплыми пожеланиями.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"В этом году наш экзотический остров - Труханов", - подписала Катя кадры.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

В сети подписчики признаются, что новый образ телеведущей - словно современный вариант известного персонажа Солохи из произведения "Ночь перед Рождеством" Николая Гоголя. А все из-за шляпки-косынки, которая украшает Осадчую.

  • Восхищаюсь вами!
  • Современная Солоха
  • Красотка!
  • Катя, какая вы красивая и позитивная!
  • Очень хороша!
  • Супер!
  • У вас непревзойденный стиль!
  • Бесконечное восхищение
  • Очень ярко!
  • Крутой образ!
  • Непревзойденная, как всегда!
  • Катя Солоха
  • Очень крутой лук! Идет!
  • Ваш стилист работает на пятерочку!

Фото: скрин комментариев instagram.com/kosadcha

Ранее мы писали, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились совместным рабочим фото, на котором позируют в нарядных образах.

Автор: Styler

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