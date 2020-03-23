Совместные голосования "Слуги народа" и ОПЗЖ опасны для Украины, - Парубий

Общие голосования в парламенте фракции "Слуга народа" и "Оппозиционной платформы - За життя", поскольку во многом реализуют политику России относительно разрушения Украине. Об этом в интервью телеканалу "Прямой" сказал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий.

"Если мы посмотрим на голосование последнего периода в Верховной Раде Украины, то мы увидим, что очень часто общими голосами принимают решение фракция "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа". Общими голосами они голосовали и по отставке правительства, и по отставке Генпрокурора", - отметил он.

Андрей Парубий выразил мнение, что такой союз может быть навязан из Кремля.

"И это представляет особую угрозу. Особенно учитывая то, сколько раз они повторили, что хотят уже этой осенью провести выборы на оккупированных территориях Донецка и Луганска", - добавил Парубий.

В то же Ввемя он отметил важность позиции части депутатов "Слуги народа", где есть люди, которые были на Майдане, в АТО, которые поняли эту опасность и демонстрируют протест против подобной политики.

"И если бы на голосование выходила только фракция "Слуга народа", которая имеет большинство, самостоятельно они бы голосов не набрали. И собственно эта спайка из "Оппозиционной платформой", которая неприкрыто является представителем Кремля в украинском парламенте, эта спайка с ними делает очень опасный прецедент для принятия опасных решений Верховной радой Украины", - отметил политик.

Напомним, как рассказал РБК-Украина источник в парламенте после проведенного совещания председателей фракций, Верховная рада готова к проведению внеочередного заседания.

Ранее спикер Совета Дмитрий Разумков заявлял о подготовке к проведению внеочередного заседания ближайшее время. На сегодня парламент ждет от Кабмина законопроекты, которые будут рассматриваться на этом заседании.