Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом, - Bloomberg

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен инфицировался коронавирусом. Тест на COVID-19 показал положительный результат.

Об этом сообщает Bloomberg.

По всей видимости, О’Брайен заразился коронавирусом на семейном мероприятии. Издание утверждает, что на данный момент он находится дома на самоизоляции.

Отмечается, что О'Брайена не видели в офисе с конца прошлой недели, он якобы работает удаленно из дому.

Сотрудники Белого дома пока не комментируют возможное заражение Трампа.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп впервые публично надел медицинскую маску.

В начале июля стало известно о заражении коронавирусом советницы президента Дональда Трампа Кимберли Гилфойл.