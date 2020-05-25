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Советник Трампа по безопасности сравнил реакцию Китая на коронавирус с Чернобылем

Новости » Политика     25.05.2020 - 00:04
Советник Трампа по безопасности сравнил реакцию Китая на коронавирус с Чернобылем
Фото: Роберт О'Брайен с Дональдом Трампом (twitter.com/CurrentTimeTv)

Он напомнил, что в 1986 году Советский союз также замалчивал катастрофу

Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен в воскресенье сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса с реакцией СССР на Чернобыльскую ядерную катастрофу. По его словам, оба случая власти вначале пытались скрыть.

Об этом сообщает The Hill.

При этом О'Брайен ссылался на художественный минисериал 2019 года "Чернобыль", основанный на реальных событиях - о взрыве ядерного реактора в 1986 году и последствиях.

"Это был вирус, выпущенный Китаем. Было сокрытие информации", - сказал советник.

На вопрос одного из журналистов, обвиняет ли он китайское правительство в целом или местных чиновников в сокрытии, О'Брайен ответил: "Неважно, были ли это местные чиновники или коммунистическая партия Китая, это было сокрытие, и в конце концов мы доберемся до сути".

На вопрос репортеров о том, что если Китай разработает вакцину для США, то станет ли она доступной для американской общественности, советник сказал, что Штаты разработают собственную вакцину. Также добавил, что не исключает шпионажа со стороны Китая, который может попытаться похитить вакцину.

"Мы собираемся сначала разработать вакцину. Но есть информация, что китайцы были вовлечены в шпионаж, чтобы попытаться найти исследования и технологии, которые мы используем при работе над вакциной... У них многолетняя история кражи американской интеллектуальной собственности и подрыва американских технологий, и я не удивлюсь, если они сделают это с вакцинами", - добавил О'Брайен.

Напомним, 24 мая МИД Китая заявил, что "некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и Штатами и ставят две страны на грань новой Холодной войны".

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины советникБелый домЧернобыльКоронавирус
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