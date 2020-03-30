Советник Нетаньяху заразилась коронавирусом

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Отмечается, что Палух приняла решение сдать тест после того, как коронавирус подтвердился у ее мужа. Анализы выявили положительный результат.

Последний раз Палух контактировала с премьер-министром в четверг, однако встреча проходила с соблюдением необходимой дистанции. Также она встречалась с несколькими законодателями.

Источник в офисе Нетаньяху сказал, что и премьер-министру, и другим его помощникам или законодателям, возможно, придется пройти 14-дневный карантин.

По информации газеты, по состоянию на воскресение, в самоизоляции находятся семь депутатов. Однако эта цифра может значительно возрасти после установления недавних контактов Палух.

По последним данным министерства здравоохранения, в Израиле зарегистрировано 4247 подтвержденных случая заражения коронавирусом, число жертв достигло 15.

Напомним, ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявлял о намерении постепенно закрывать израильские города на карантин для противодействия распространению коронавируса. Эрдан отметил, что карантин в Израиле будет еще больше усиливаться.

До этого в Израиле для противодействия распространению коронавируса запретили гражданам выходить из домов. Запрет на выход без уважительной причины будет действовать в стране в течение недели и может быть продлен.