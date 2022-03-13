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Советник Байдена об убийстве американского журналиста: следим и будем реагировать

Автор: Валерия Полищук

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал убийство американского журналиста в Ирпене российскими войсками шокирующим и ужасающим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки The New York Times Кэти Роджерс в Twitter.

"Очевидно, что мы будем внимательно следить за развитием событий и реагировать соответствующим образом", - заявил Салливан.

Напомним, сегодня российские оккупанты в Ирпене застрелили американского журналиста. Еще один получил ранения.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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