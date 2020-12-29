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Совет ЕС одобрил временное применение сделки по Brexit

Брюссель, Вторник 29 декабря 2020 23:39
Совет ЕС одобрил временное применение сделки по Brexit
Фото: флаги Британии и ЕС (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Совет ЕС поддержал решение о временном действии соглашения о торговых отношениях с Британией после Brexit. Торговое соглашение подпишут 30 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Подписание документа состоится в удаленном режиме.

"Совет ЕС сегодня поддержал путем письменной процедуры решение о подписании соглашения ЕС и Великобритании по торговле и сотрудничеству и его временном применении с 1 января 2021 года, в ожидании согласия Европарламента и заключения Евросовета в следующем году", - отмечается в сообщении.

Накануне решение о временном применении соглашения утвердили послы ЕС. Со стороны ЕС его подпишут президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со стороны Великобритании - премьер Борис Джонсон.

Напомним, 24 декабря Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Добавим, что Европарламент намерен ратифицировать торговое соглашение между Британией и ЕС на плановой сессии в марте.

В то же время Шотландия на фоне соглашения по Brexit снова заговорила о независимости.

"Brexit происходит против воли Шотландии. И нет соглашения, которое когда-либо компенсирует то, что у нас отнимает Brexit. Пришло время наметить наше собственное будущее как независимого европейского государства", - отметила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

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