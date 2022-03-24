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Совет Безопасности ООН отверг резолюцию России и призвал не убивать детей

Совет безопасности ООН (Фото: thoughtco.com)
Автор: Константин Широкун

Резолюция России по войне в Украине, в которой не упоминается роль Москвы, провалилась на голосовании Совета Безопасности ООН. Проект документа поддержали только Россия и Китай, остальные 13 членов воздержались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если бы Россия заботилась о гуманитарной ситуации, она прекратила бы бомбардировки детей и положила конец их тактике осады. Но они этого не сделали", — заявила после голосования посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Для принятия резолюции Совета Безопасности требуется как минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны России, Китая, Великобритании, Франции или США. Представитель России в ООН Василий Небензя обвинил тех, кто воздержался от голосования в политизации своих мотивов.

"В войне в Украине виновата только Россия", — заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд. "Неискренние попытки России отрицать правду о своих действиях по-прежнему терпят неудачу".

Война России против Украины длится двадцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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