В Совбезе ООН осудили нападения на танкеры в Оманском заливе

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Нападения назвали нарушением международной свободы судоходства

Члены Совета Безопасности ООН во время заседания 24 июня осудили нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе и призвали к деэскалации конфікту. Об этом пишет "Укрінформ".

Председатель Совбеза ООН, постпред Кувейта Мансур аль-Отейбі подчеркнул, что такие действия нарушают международные правила свободы судоходства.

"Члены Совета Безопасности ООН осуждают нападение на нефтяные танкеры, который представляет серьезную угрозу мореплаванию и поставкой энергии, нарушает международные правила свободы мореплавания и судоходства, угрожает международному миру и безопасности", - сказал он.

Также все страны региона призвали придерживаться максимальной сдержанности, прибегнуть к действиям для снижения напряжения. При этом отмечается, что различия между странами должны решаться мирным путем.

Напомним, 21 июня Вашингтон запросил проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана.

РБК-Украина писало, что утром 20 июня в Иране заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата Соединенных Штатов в южной провинции Хормозган. Иранские военные утверждали, что беспилотник вошел в воздушное пространство страны. Однако, представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан Билл Урбан тогда опроверг факт уничтожения американского беспилотника в воздушном пространстве Ирана.