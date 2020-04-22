Социологи замерили уровень депрессии украинцев на карантине

С начала карантина у украинцев присутствуют признаки депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна. Об этом свидетельствуют данные третьей волны опроса Социологической группы "Рейтинг".

По сравнению с предыдущими двумя волнами (І волна - 27-28 марта, II волна - 3-4 апреля) заметен незначительный рост депрессии и падения тревожности. Уровни паники, усталости и расстройств сна остались на том же уровне.

В динамике заметный рост расстройств сна у представителей средних возрастных групп (30-49 лет) и усталости у респондентов предпенсионного возраста (50-59 лет). Несмотря на это, среди последних фиксируется снижение уровня тревоги. Такая же тенденция и среди старших, отмечают социологи.

Женщины продолжают демонстрировать высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины. В динамике за это время у женщин заметное снижение уровня тревоги - они лучше адаптировались и привыкли к изменениям. У мужчин фиксируется рост показателей депрессии и расстройства сна, которые прочно связаны между собой.

Среди тех, кто имеет работу, заметны низкие показатели расстройств сна и депрессии. Также среди тех, кто работает в удаленном режиме уровень тревоги и паники выше, чем у тех, кто ходит на работу.

Опрос повела Социологическая группа "Рейтинг". Выборочная совокупность: ІІІ волна (10-12.04.2020) - 1627 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Напомним, по данным опрос Социологической группы "Рейтинг", во время карантина в Украине упал уровень счастья.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", с начала карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, среди украинцев значительно возросла частота просмотра новостей: 49% начали следить за ним чаще. Кроме того, 38% опрошенных отметили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, 35% - убирать дома, 32% - готовить еду.