Соціологи з'ясували, скільки українців хочуть залишитися і скільки переїхали б в ЄС чи США

Готовність переїхати за кордон порівняно із вереснем 2022 року зросла до 19%, проте лишається помітно нижчою, ніж було у 2020 році (28%).

Серед усіх вікових категорій також є зростання частки тих, хто хотів би переїхати за кордон, проте серед усіх вікових категорій 74-86% хочуть залишатися жити в Україні.

Соціологи звертають увагу на настрої серед молоді України. Так, серед 18-29 річних українців у 2020 році майже половина (46%) хотіли би переїхати за кордон. До вересня 2022 року показник знизився до 13%, далі до вересня 2024 року він зріс до 26%. Хоча зростання відчутне, але все одно 74% українців у віці до 30 років хочуть лишатися в Україні. Подібний тренд характерний і для 30-44 річних (серед яких наразі 75% не хочуть переїжджати з України).

Переважна більшість чоловіків 25-55 років (70%) не хотіли би переїжджати з України. Хотіли би - 27%. Серед жінок у віці 25-55 років 80% не хотіли би переїжджати з України, хотіли би - 18%.

Соціологи спеціально наводять результати і для чоловіків, і для жінок (зокрема, і в динаміці), щоб показати, бажання переїзду для чоловіків не можна зводити винятково до мобілізації. Наприклад, у 2020 році також помітно більше чоловіків хотіли би переїхати за кордон, ніж жінок. Водночас у будь-якому випадку переважна більшість українських чоловіків мобілізаційного віку навіть за наявності легальних можливостей не хотіли би покидати Україну.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, відтік населення, особливо молодих українців, є хронічною українською проблемою за всі роки Незалежності, яка особливо загострилася після повномасштабного вторгнення.

За його словами, водночас складні умови воєнного часу та тривала повномасштабна війна, зростання тривожності та втоми, створюють сприятливий простір для поширення маніпуляцій про настрої українців. Нерідко можна бачити наративи (як від ворожих пропагандистських джерел, так і від окремих українських суб’єктів) про те, що "українці хочуть покинути Україну і облаштовуватися на Заході" чи "Україна - концтабір, яка обмежує права населення, зокрема, чоловіків" (і відповідне трактування, що "насправді" українці не хочуть залишатися і боронити свою землю), сказав Грушецький.

"Результати опитування показують, що насправді більшість українців (зокрема, українських чоловіків мобілізаційного віку та жінок молодшого / середнього віку) хочуть попри всі наявні складнощі та ризики лишатися в Україні. Поширений у медіа образ молодого чоловіка, який перепливає Тису, чи молодої жінки, яка їде жити краще життя в Європу, не є репрезентативним для чоловіків і жінок України", - сказав соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 1-6 вересня 2024 року серед 1015 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.