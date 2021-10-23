Социологи назвали сторонников "ЕС" наиболее ответственными в вопросе вакцинации, - опрос

Избиратели партии "Европейская солидарность" преимущественно поддерживают вакцинацию от коронавируса. 32% из них уже полностью вакцинировались, 7% получили первую дозу, еще 20% планируют сделать прививку в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Украинского института будущего .

"Отдельно хочу обратить внимание на 1 миллион долларов: именно столько Минкульт хочет потратить на рекламу вакцинации. Но эти деньги - глупая трата, потому что до сих пор в государстве не проведено ни одно официальное (неофициальное, насколько я вижу, также) исследование, где было бы изучено, почему люди против вакцинации", - отмечает руководитель института Вадим Денисенко.

В партии "Слуга народа" полностью вакцинировались 19% сторонников, 9% получили первую дозу. 23% надеются вакцинироваться. Всего 51%. Не собираются вакцинироваться 47% сторонников партии "Слуга народа".

Таким образом, общее количество тех, кто поддерживает вакцинацию, в структуре электората "ЕС" составляет 59%. Не собираются вакцинироваться 38%.

Напомним, за сутки 22 октября в Украине 289 468 человек вакцинированы против COVID-19. Это рекордное количество от начала прививок.

От начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу - 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 15 676 299 прививок.