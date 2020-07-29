Социолог оценил перспективы "Слуги народа" на местных выборах

Социолог Андрей Быченко оценил перспективы партии "Слуга народа" на местных выборах. По его мнению, партии не удастся повторить прошлогодний парламентский блицкриг.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Точно не удастся (повторить блицкриг, - ред.). На самом деле говорить о местных выборах вообще невозможно. На местных выборах значительно большее влияние фактора персоналий", - пояснил он.

Социолог отметил, что на общегосударственных выборах можно говорить, что соседние области, районы имеют более или менее одинаковые политические предпочтения и могут голосовать примерно за те же партии, однако на местных выборах даже два соседних города могут проголосовать совершенно по-разному.

"Здесь может повлиять фактор местного партийного проекта, местной ячейки партии или местного политика - например, мэра, который или очень нравится, или, наоборот, очень не нравится жителям определенного города. И уже в соседнем городе этот фактор вообще не будет работать", - сказал Быченко.

По его убеждению, на местных выборах в определенных городах, общинах преимущество будут иметь политические силы, о которых на уровне Украины подавляющее большинство граждан даже не знает.

"Поэтому не думаю, что "Слуге народа" удастся повторить то, что было на выборах в Верховную раду. Но, повторяю, здесь картинка будет очень пестрая", - отметил социолог.

Эксперт пояснил, что это связано с персональным фактором, когда какая-то влиятельная и популярная личность в городе, общине или области связана или возглавляет ту или иную политическую силу.

"И в каждом городе, в каждой области будут такие политические силы. Они будут во многом отбирать электорат у "Слуги народа", - отметил он.

Кроме того, социолог считает, что СН сможет договориться о сотрудничестве с определенными мэрами, однако подвинуть градоначальников в основных крупнейших городах - очень маловероятно.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой государства Владимиром Зеленским поднял вопрос о постановлении Верховной рады о местных выборах; он заявил, что решение украинского парламента нарушает "Минск".

Как писало РБК-Украина ранее, 15 июля парламент назначил местные выборы в Украине; постановление не предусматривает проведение выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.