У сотрудников предвыборного штаба Трампа обнаружили коронавирус

У сотрудников предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа в штате Оклахома обнаружили коронавирус. Больные сотрудники готовили место для субботнего митинга при участии Трампа в городе Талса.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным телеканала, положительные тесты на коронавирус дали 6 членов предвыборного штаба Трампа. Несмотря на выявление COVID-19 в штабе Трампа, митинг в поддержку действующего американского президента все равно состоится.

"Все участники митинга пройдут проверку температуры перед прохождением безопасности, после чего им дадут браслеты, маски и дезинфицирующее средство для рук", - рассказал директор по коммуникациям кампании Трампа.

Отмечается, что недавно Оклахома сообщила об однодневном резком росте новых случаев коронавируса.

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у личного помощника дочери американского президента Иванки Трамп.

До этого положительный тест на коронавирус сдал