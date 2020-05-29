Сотрудники СБУ получили от Фонда Губского индивидуальные экспресс-тесты на COVID-19

Фото: Богдан Губский (пресс-служба)

В свою очередь, специалисты СБУ поблагодарили Фонд за помощь

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" передал Военно-медицинскому управлению Службы безопасности Украины 5000 разработанных и проверенных индивидуальных экспресс тест-систем для диагностики COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает РБК-Украина.

Богдан Губский выразил благодарность офицерам СБУ, которые противостоят угрозам, как на Востоке в зоне ООС, так и на всей территории Украины, выполняя свой долг по борьбе с террористическими диверсиями, которые угрожают территориальной целостности Украины.

"В ситуации эпидемии коронавируса, которую внешний агрессор хочет использовать для ослабления нашей страны, вопросы здоровья офицеров СБУ, каждого сотрудника, приобретают особое значение. А поскольку в ситуации ведения против Украины необъявленной войны эпидемия может быть использована как опасный спутник биологического оружия, то наша задача объединиться, чтобы противостоять этой угрозе. Именно поэтому очень важно защитить работников СБУ и минимизировать количество заболевших. Это позволит поддержать тот высокий боевой уровень борьбы с терроризмом, которым всегда отличалась СБУ ", - отметил Губский.

Отмечается, что все тесты в индивидуальных упаковках, удобны в использовании, не требуют дополнительного оборудования и позволяют оперативно сделать предварительный анализ на COVID-19.

В свою очередь, специалисты СБУ поблагодарили Фонд за помощь.

"Сотрудники Службы безопасности Украины круглосуточно стоят на защите нашей страны, заботятся о ее безопасности как извне, так и изнутри. Мы, как и все сотрудники СБУ, работаем круглосуточно и без карантина, поэтому контроль за состоянием здоровья нашего контингента является приоритетным и первоочередной задачей. И предоставленные Фондом тесты помогут нам в этом важном вопросе, в том числе для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной болезни среди наших сотрудников", - отметил заместитель руководителя Военно-медицинского управления СБУ Дмитрий Якимов.

По информации Фонда, экспресс-тесты "Testsealabs" просты в использовании и позволяют получить результат всего за 15 минут.

Напомним, 28 мая Фонд передал 5 тыс. индивидуальных экспресс-тестов госпиталю Государственной пограничной службы.

Как известно, Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" разработал программу по оказанию психологической поддержки детям из Донбасса и переселенцев из Крыма, имеющих посттравматический сидром, полученный в результате военных действий на Востоке Украины и оккупации Крыма.

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Автор: РБК-Украина