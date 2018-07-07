Сотрудники СБУ издевались с участника АТО во время этапирования, - представитель омбудсмена

Участник АТО сообщил, что во время этапирования на его голове был полотняный мешок, а руки находились в наручниках

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве участника АТО и издевались с него во время этапирования в следственный изолятор в Одессу. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Андрей Мамалыга, передает прес-служба омбудсмена.

Отмечается, что инцидент произошел еще 19 апреля 2018 года, однако известно об инциденте стало сейчас.

"К фісу уполномоченного по правам человека обратилась Мария Корниевская с уведомлением о применения к его сына Александра, участника АТО, пыток со стороны работников СБУ", - указано в сообщении.

Мать участника АТО отметила, что после задержания сотрудники СБУ приставляли Александру Корниевскому к голове автомат. Также задержанного везли в спецавтомобиле из Киева в Одессу в жару, когда температура воздуха составляла +38 в течение 10 часов. При этом участнику АТО не давали воду и пищу, в результате чего он несколько раз терял сознание.

Представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга выехал в СИЗО СБУ, где в то время находился задержанный.

Как подтвердил сам участник АТО, во время этапирования из Киева в Одессу 19 апреля 2018 года на его голове был полотняный мешок, а руки находились в наручниках.

"В Одесском СИЗО-21 он находился в одной камере с ранее судимыми сепаратистами, которые угрожали физической расправой", - отметил представитель омбудсмена.

В офисе уполномоченного по правам человека сообщили, что представитель Мамалыга зафиксировал нарушение прав и свобод Александра Корниевского и взял данный случай под личный контроль.

Напомним, украинская сторона в трехсторонний контактной группе готова рассмотреть вопрос о разблокировании процесса освобождение заложников.