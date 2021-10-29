Сотрудники "АТБ" получат специальные значки о прохождении вакцинации

Как отмечает пресс-служба, в компании активно проводили разъяснительную работу, а массовую вакцинацию персонала "АТБ" приступили летом текущего года к новой волне пандемии.

Наибольшее количество прививок сотрудникам было сделано в августе и сентябре 2021 г. с использованием преимущественно вакцин Moderna американского производства, Pfizer/BioNTech немецко-американского и CoronaVac из Китая.

Как рассказали в пресс-службе, для максимального охвата сотрудников прививками компания организовала работу специальных мобильных групп по вакцинации - медики выезжали непосредственно на предприятия корпорации.

Вакцинация охватила персонал магазинов, офисных сотрудников, а также работников всех предприятий, входящих в корпорацию "АТБ" - это более 70 тыс. человек.

Сотрудников с нагрудными значками "Вакцинированный и безопасный для вас" или "Вакцинированная и безопасная для вас" сейчас можно встретить в магазинах сети "АТБ" в Днепре, Киеве, Харькове, Одессе, Львове. Обслуживание в "АТБ" получат сотрудники сети в других регионах.

К настоящему времени общая численность вакцинированных сотрудников сети составляет почти 60 тыс. человек.