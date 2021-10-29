Сотрудники "АТБ" получат специальные значки о прохождении вакцинации

Персонал сети магазинов-дискаунтеров "АТБ" получит специальные значки о прохождении вакцинации. Более 85% сотрудников корпорации уже привиты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечает пресс-служба, в компании активно проводили разъяснительную работу, а массовую вакцинацию персонала "АТБ" приступили летом текущего года к новой волне пандемии.
Наибольшее количество прививок сотрудникам было сделано в августе и сентябре 2021 г. с использованием преимущественно вакцин Moderna американского производства, Pfizer/BioNTech немецко-американского и CoronaVac из Китая.
Как рассказали в пресс-службе, для максимального охвата сотрудников прививками компания организовала работу специальных мобильных групп по вакцинации - медики выезжали непосредственно на предприятия корпорации.
Вакцинация охватила персонал магазинов, офисных сотрудников, а также работников всех предприятий, входящих в корпорацию "АТБ" - это более 70 тыс. человек.
Сотрудников с нагрудными значками "Вакцинированный и безопасный для вас" или "Вакцинированная и безопасная для вас" сейчас можно встретить в магазинах сети "АТБ" в Днепре, Киеве, Харькове, Одессе, Львове. Обслуживание в "АТБ" получат сотрудники сети в других регионах.
К настоящему времени общая численность вакцинированных сотрудников сети составляет почти 60 тыс. человек.
Напомним, супермаркеты сети "АТБ" первыми в стране с начала пандемии в прошлом году развернули масштабные противоэпидемические и карантинные меры. Каждый час обрабатывали помещения, поверхности и торговое оборудование, а также тележки, корзины, сенсорные панели, весы и витрины дезинфицирующими растворами. Обязательными стали защитные маски для покупателей.
Сотрудников торговых залов компания снабдила лицевыми защитными щитками и перчатками. Для дезинфекции залов и оборудования в "АТБ" используют препараты, имеющие сертификаты Минздрава и признанные международными организациями, чтобы свести к минимуму риски распространения вируса.