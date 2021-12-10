Сотрудник Госдепа США с "гаванским синдромом" подал в суд на Блинкена

По его словам, врач, связанный с агентством, отказался диагностировать у него это заболевание, в результате чего он получил меньше поддержки, чем другие коллеги. Дипломат также добавил, что он и его семья начали испытывать "внезапные и необъяснимые психические и физические симптомы" во время службы в Гуанчжоу, Китай, в 2017 году.

В своем заявлении он утверждает, что позже у него была диагностирована черепно-мозговая травма, а его карьера в Госдепартаменте застопорилась, и его просьбы о повышении по службе и назначении на зарубежные должности были отклонены.

Ленци добавил, что ранее он подал три жалобы в Комиссию по равным возможностям в сфере занятости, но решил подать гражданский иск после того, как они были отклонены.

Госдепартамент сообщил, что не комментирует вопросы, находящиеся в судебном процессе.

"По соображениям конфиденциальности и безопасности мы не обсуждаем конкретные детали или операции посольства, но мы очень серьезно относимся к каждому полученному сообщению и работаем над тем, чтобы пострадавшие сотрудники получили необходимую помощь и поддержку", - заявили в ведомстве.