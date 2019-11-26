ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сотрудничество ЕС с Россией стимулирует Москву давить на Украину, - Данилов

Новости » Политика     26.11.2019 - 19:30
Сотрудничество ЕС с Россией стимулирует Москву давить на Украину, - Данилов
Фото: Алексей Данилов (rnbo.gov.ua)

Данилов назвал сотрудничество с Россией контрпродуктивным

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов призвал страны Европейского союза отказаться от сотрудничества с Москвой, пока Россия не прекратит оккупацию территорий Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Данилова, сотрудничество стран Евросоюза с Россией является контрпродуктивным и лишь усиливает давление Кремля на Украину. Он добавил, что сотрудничество с РФ возможно лишь после выполнения Москвой минских договоренностей и прекращения оккупации.

"Пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках минских договоренностей и не прекратит незаконную оккупацию части территории Украины, любое укрепление сотрудничества ведущих европейских стран с агрессором будет контрпродуктивным и будет стимулировать РФ оказать давление на Украину", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что улучшение отношений с Россией зависит от выполнение Кремлем минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на востоке Украины.

Кроме того, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обвинил Российскую Федерацию в невыполнении минских договоренностей на протяжении 4 лет. Волкер напомнил, что Россия нарушила минские договоренности через неделю после их подписания.

Украина выполнила все условия для проведения нормандского саммита, - СНБО Зеленский вывел Бухарева из СНБО
Новости Украины СНБО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь