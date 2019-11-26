Сотрудничество ЕС с Россией стимулирует Москву давить на Украину, - Данилов

Фото: Алексей Данилов (rnbo.gov.ua)

Данилов назвал сотрудничество с Россией контрпродуктивным

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов призвал страны Европейского союза отказаться от сотрудничества с Москвой, пока Россия не прекратит оккупацию территорий Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Данилова, сотрудничество стран Евросоюза с Россией является контрпродуктивным и лишь усиливает давление Кремля на Украину. Он добавил, что сотрудничество с РФ возможно лишь после выполнения Москвой минских договоренностей и прекращения оккупации.

"Пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках минских договоренностей и не прекратит незаконную оккупацию части территории Украины, любое укрепление сотрудничества ведущих европейских стран с агрессором будет контрпродуктивным и будет стимулировать РФ оказать давление на Украину", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что улучшение отношений с Россией зависит от выполнение Кремлем минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на востоке Украины.

Кроме того, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обвинил Российскую Федерацию в невыполнении минских договоренностей на протяжении 4 лет. Волкер напомнил, что Россия нарушила минские договоренности через неделю после их подписания.