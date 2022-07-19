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Сотрудничал с оккупантами. Гауляйтеру поселка в Донецкой области объявили подозрение

Фото: гауляйтеру поселка в Донецкой области объявили подозрение (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Иван Носальский

Местный житель поселка Мангуш Донецкой области занял должность "исполняющего обязанности главы администрации". Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По информации правоохранителей, подозреваемый, имитируя легитимность псевдооргана государственной власти, проводит брифинги, встречи с жителями Мангуша, представителями местных предприятий и учреждений.

При этом он восхваляет деятельность и "достижения" оккупационной власти в пророссийских СМИ. Ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Напомним, ранее стало известно, что помощница херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова получила пять лет тюрьмы. Ее задержали в Ивано-Франковске.

Также мы писали, что в Бердянске захватчики уволили главу оккупационной администрации Александра Сауленко. Он не смог организовать подготовку к так называемому референдуму.

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