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Сотни больных: среди военных, охранявших Капитолий, произошла вспышка COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Среди военнослужащих Национальной гвардии США, охранявших Капитолий после беспорядков, произошла вспышка коронавируса. Среди военных сотни больных и тех, кто находится на карантине.

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Об этом сообщает агентство Politico со ссылкой на источники в Нацгвардии.

Руководство Нацгвардии США официально отказалось предоставить количество инфицированных среди военных, которые были привлечены к охране Капитолия. В то же время военные и законодатели опасаются, что эта вспышка станет еще более массовой.

Отмечается, что хоть нацгвардейцев и пытались проверить на коронавирус после прибытия в Вашингтон, но тест перед отправкой сдавали не все, некоторым только померили температуру.

Как пишет агентство, проблема усугубилась после инаугурации Байдена, поскольку тысячам военнослужащим, охранявшим Капитолий, пришлось освободить здания и отправиться на отдых в отели. Однако военных не всегда размещали в нормальных условиях, например, одно из подразделений было вынуждено жить в заведении с одной ванной на всех.

В Сенате уже начали расследовать эту проблему, уделяя особое внимание тому, как Нацгвардия вводит меры по противодействию коронавирусу. Сенаторы считают, что размещение военных в переполненных заведениях создало опасность распространения коронавируса.

Напомним, 6 января в Вашингтоне произошли беспорядки, которые переросли во вторжение в помещения Капитолия. Для подавления беспорядков и защиты Капитолия в Вашингтон перебросили тысячи военнослужащих Нацгвардии. Там они были до инаугурации Джо Байдена.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиНацгвардиякапитолийКоронавирус