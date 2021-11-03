Состояние здоровья Саакашвили ухудшается: он стал слабее, давление скачет, - личный врач
Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается: он стал слабее, давление скачет. Это заявил личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Личный врач продолжающего уже 33 дня голодовку в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили обеспокоен состоянием его здоровья.
"Сегодня он был немного слабее, чем вчера и поэтому мы решили, что завтра сделаем тесты", - заявил он после посещения Саакашвили в тюрьме в городе Рустави.
По его словам, Саакашвили сначала отказался от тестов, но позже согласился.
"Будут сделаны все возможные тесты. Он был ослаблен, были скачки давления, пульс менялся в течение дня", - сказал Кипшидзе.
Ранее мы писали, что Саакашвили согласился на помощь врачей.