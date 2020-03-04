Состояние заболевшего коронавирусом украинца улучшилось

Состояние жителя Черновцов, который заболел коронавирусом, на утро 4 марта улучшилось. Об этом заявила заведующая инфекционного отделения областной клинической больницы Валентина Миндреску, передает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

Сообщается, что житель Черновцов, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя лучше.

"Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", - отметила Миндреску.

Напомним, жителя Черновцов с коронавирусом госпитализировали в инфекционное отделение еще 29 февраля. Симптомы болезни у него проявились после поездки в охваченную коронавирусом Италию.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что зараженный мог контактировать, предварительно, с 10 людьми. По его словам, процесс четко контролируется эпидемиологами.

"За ними установлено медико-санитарное наблюдение. Ближайший контакт - жена, которая была вместе с больным. Она находится на самоизоляции в домашних условиях", - отметил он.

Вечером 3 марта стало известно, что супругу заболевшего забрали на обсервацию из-за протестов жильцов дома.