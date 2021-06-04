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Сосед Индии Непал сообщил о первой смерти от "черного грибка"

Автор: Андрей Василюк

Непал сообщил о первой смерти от мукормикоза или "черного грибка", очень смертельной инфекции, которая поражает тысячи больных коронавирусом в соседней Индии. От опасной болезни скончался 65-летний мужчина.

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Кришна Прасад Пудель, передает AFP.

Сейчас в Непале есть по меньшей мере десять случаев мукормикоза. 65-летний мужчина, который умер, находился на лечении в реанимационном отделении больницы в западной части Непала после выявления энцефалита височной доли.

"Он умер 3 июня 2021 года ... после того, как тест на мазок из носа показал грибковые гифы, а биопсия носа и губ показала мукор", - говорится в заявлении провинциальной больницы в Сете.

При этом у мужчины был отрицательный тест на коронавирус, сообщили в больнице.

Напомним, в Индии параллельно с COVID-19 в Индии началась эпидемия еще одной болезни - мукормикоза.

Мукормикоз распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого количества больных диабетом. На сегодня участились случаи выявления мукормикоза у пациентов с COVID-19. Наиболее частыми признаками болезни являются некротические поражения в носу и на небе, что вызывают боль, лихорадку и гнойные выделения из носа.

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