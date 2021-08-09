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Соратница Навального Соболь покинула Россию после приговора суда

Автор: Артур Родивилов

Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь покинула Россию. Накануне ей вынесли приговор за участие в протестах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам источника российского госинформагентства, она выехала в Стамбул. Сама Соболь пока не подтверждала эту информацию.

Соболь могут ужесточить наказание по двум уголовным делам, по которым ей вынесли приговор, поскольку "она нарушила действующие ограничения". Другой Отъезд Соболь может не иметь последствий, поскольку приговор в отношении Соболь и, соответственно, наложенные им ограничения еще не вступили в законную силу.

Напомним, в конце июня соратника российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова заочно арестовали и объявили в международный розыск

Отметим, 26 июля в России заблокировали сайт Алексея Навального.

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Навальный