Соратница Навального Соболь покинула Россию после приговора суда

Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь покинула Россию. Накануне ей вынесли приговор за участие в протестах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По словам источника российского госинформагентства, она выехала в Стамбул. Сама Соболь пока не подтверждала эту информацию.

Соболь могут ужесточить наказание по двум уголовным делам, по которым ей вынесли приговор, поскольку "она нарушила действующие ограничения". Другой Отъезд Соболь может не иметь последствий, поскольку приговор в отношении Соболь и, соответственно, наложенные им ограничения еще не вступили в законную силу.